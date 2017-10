IAI fournira des radars ELM 2022 pour les C295 canadiens

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Plusieurs versions du radar ELM-2022 ont été conçues afin de pouvoir s'adapter à différents plateformes aériennes, telles que les drones ou les hélicoptères. Au total, il en existe cinq. « A ce jour, plus de 250 radars de patrouille maritime ELM-2022 ont été vendus », détaille IAI. Ils équipent plus de 25 Etats dans le monde.

L'ELM-2022A est développé par ELTA Systems, une filière d'IAI. Ce radar de détection maritime « soutiendra le Canada dans toutes ses missions de recherche et sauvetage » déclare l'industriel israélien. L'ELM-2022A possède la capacité de détecter, localiser, identifier et suivre des cibles dans de multiples conditions maritimes, répondant de ce fait à des besoins opérationnels variés. Selon IAI, il est particulièrement efficace lors de missions où la visibilité se trouve entravée.

Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, toutefois Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé qu'il portait sur 16 systèmes de radar de patrouille maritime ELM-2022A. Ils équiperont les C295 achetés par le Canada auprès d'Airbus Defence. Ces appareils seront utilisés pour des missions de recherche et sauvetage (SAR).

