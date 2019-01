IAI et Santos Lab collaborent pour l'agriculture de précision

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Israel Aerospace Industries (IAI) a annoncé le 9 janvier avoir signé un accord avec Santos Lab Comercio E Industria Aerospacial LTD (Brésil). Les deux parties vont collaborer dans le domaine de l'agriculture

Israel Aerospace Industries et Santos Lab ont annoncé leur coopération dans le domaine de l'agriculture de précision, à partir de la technologie drone.

