IAG veut vendre sa participation dans Norwegian

Devant les déboires financiers que traverse actuellement Norwegian, IAG a finalement fait machine arrière. Non seulement, le groupe aérien ne souhaite pas accroître son contrôle sur Norwegian, mais il veut aussi vendre sa participation. Car même si la compagnie low cost norvégienne a accueilli à bord de ses avions 37,3 millions de passagers en 2018 (+13%), elle est confrontée à une lourde dette qui s'aggrave à cause de la remontée des prix du baril de pétrole. Elle a donc lancé un plan de réduction de coûts de 200 millions d'euros pour l'année 2019.

Norwegian n'intéresse plus IAG. En avril 2018, le groupe aérien réunissant British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus et LEVEL avait annoncé qu'elle avait pris le contrôle de 4,61% des actions de la low cost norvégienne, précisant qu'il s'agissait "d'établir une position pour initier d'autres discussions". Cette part avait été ensuite un peu diluée au court de l'année, pour baisser à 3,93%.

