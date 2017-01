IAG utiliserait Iberia Express pour les lignes low cost long courrier

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

A la toute fin d'année, IAG (holding regroupant British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus) avait annoncé qu'elle étudiait à son tour la possibilité de lancer à court ou moyen terme des liaisons low cost long courrier au départ de Barcelone, hub principal de Vueling.

Deux Airbus A330 seraient affectés à ces dessertes, avec des destinations comme Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Santiago du Chili, la Havane et Tokyo. Les pilotes utilisés seraient issus des rangs d'Iberia et par des PNC issus d'Iberia Express.

