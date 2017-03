IAG lance sa low cost long courrier "Level"

Après Lufthansa avec Eurowings, c'est au tour du groupe IAG de lancer sa compagnie aérienne low cost long-courier. Baptisé "Level", le transporteur débutera avec deux Airbus A330 aménagés pour accueillir un total de 314 passagers répartis en deux classes : 21 en "Premium Economie" et 293 en Economie traditionnelle. Avec pour cette dernière, un aménagement des plus singuliers puisque le dessin d'artiste de la cabine ne fait apparaître qu'un seul couloir alors que l'Airbus entre dans la catégorie des bi-couloirs.

Un aménagement à confirmer qui semble vouloir préserver l'intimité des couples et favoriser le regroupement d'une famille. La segmentation des profils des passagers poussée jusqu'au bout. Une chose est sûre : les équipages techniques et commerciaux de "Level" seront fournis par Iberia dans un premier temps, le temps de recruter les 250 navigants nécessaires.

Car, "Level" commencera ses vols très vite. Dès le mois de juin prochain avec Los Angeles, San Francisco/Oakland, Buenos Aires et Punta Cana. Le tout au départ de Barcelone qui est d'ores et déjà la principale base d'opérations en Europe de la filiale à bas coûts moyen-courrier Vueling. A cette dernière de venir nourrir les vols de la low cost long-courrier "Level". Un atout face à l'arrivée de Norwegian qui débutera, elle aussi, ses premiers vols long-courriers au départ de Barcelone et également sur Los Angeles et Oakland. Par contre Norwegian desservira aussi New York et Fort Lauderdale.

Si tous les passagers de "Level" pourront gagner des points et des miles sur les programmes de fidélité des compagnies aériennes du groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus) et auront accès à une connexion internet haut débit pour près de 9 euros; les passagers de la "Premium Economy" jouieront de petits plus : bagage gratuit, repas, derniers films sortis, choix du siège. Pour les autres, les différentes options proposées seront payantes.