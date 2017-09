Huit nouvelles liaisons directes à Lyon cet hiver

Lyon Saint Exupéry fait le plein de nouveautés pour sa saison d'hiver. Huit nouvelles liaisons directes vont être proposées dont sept nouvelles destinations. Celles si sont : Rouen, Nuremberg, Londres Stansted, Las Palmas, Tenerife, Essaouira et Saint Petersbourg. Oujda, qui jusqu'à présent n'était desservie que l'été, est annualisée.

La première compagnie concernée par ces nouveautés est Hop! Air France qui a déjà lancée les routes Lyon-Rouen (six vols hebdomadaires) et Lyon-Nuremberg (six vols hebdomadaires), Transavia prolongera donc annuellement les deux fréquences hebdomadaires assurées vers Oujda.

A ces vols, il faut donc ajouter le Lyon-Essaouira (deux fréquences hebdomadaires) exploité à partir du 31 octobre par Easyjet. Par ailleurs, la compagnie Jet2.com lancera deux rotations hebdomadaires vers Londres Stansted à partir du 23 décembre. Le transporteur russe S7 ouvrira quand à elle une fréquence hebdomadaire vers Saint Petersbourg à compter du 22 décembre. Enfin, la compagnie espagnole Vueling lancera deux lignes vers Tenerife (une fréquence hebdomadaire) à compter du 29 octobre et vers Las Palmas (une fréquence hebdomadaire) à compter du 4 novembre.