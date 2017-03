Huit associations défendent le marché unique du transport aérien

A deux jours du soixantième anniversaire du Traité de Rome, qui a posé les bases de l'Union européenne, ces huit associations rappellent les effets bénéfiques que la dérégulation du transport aérien a eu en Europe.

Quelques jours après les déclarations d'Olivier Jankovec, directeur général de ACI-Europe, huit associations liées au transport aérien ont rédigé une déclaration pour défendre les acquis de l'Union européenne à ce sujet. Il s'agit de l'ACI (Airport Council International), ASD (Aerospace and Defense Industries), A4E (Airlines for Europe), Canso (Civil Air Navigation Services Organisation), EBAA (European Business Aviation Association), EHA (European Helicopter Association), ERA (European Regions Airlines Association), IACA (International Air Carriers Association) et le syndicat ouvrier européen industriALL.

Cette déclaration arrive aussi au moment où le Royaume-Uni vient de lancer officiellement les négociations pour le Brexit. "Pour les affaires à travers l'Union Européenne, le Marché Unique et ses principes agit comme une colonne vertébrale fournissant de grandes opportunités considérées comme normales, mais qui auparavant auraient été vues comme inimaginables", expliquent les associations. "Le secteur de l'aviation ne fait pas exception. Alors qu'il était auparavant artificiellement contraint par un ensemble de règles nationales et d'interférences politiques, le secteur européen de l'aviation a combattu pour la création d'un Marché Unique du transport aérien avec la mise en place de règles communes sur la sûreté, la sécurité, l'environnement, l'accès au marché et des bénéfices pour les passagers ainsi que la mise en place d'un dialogue social". poursuivent les signataires de la déclaration. "Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre responsabilité commune d'aider à préserver le Marché Unique et ainsi de soutenir l'Union Européenne".