Horizons en route vers l’ISS

Le 56e équipage permanent de l’ISS s’est envolé le 6 juin, avec notamment l’Allemand Alexander Gerst. Ce dernier prendra le commandement du complexe orbital en octobre prochain.

Arrivés à Baïkonour (Kazakhstan) avec leurs doublures le 19 mai dernier, les membres de la prochaine relève d’équipage de la Station spatiale internationale (mission 55S) se sont envolés hier à 11h12 UTC à bord du Soyouz MS 09.

Le Russe Sergueï Prokopiev, l’Allemand Alexander Gerst (@Astro_Alex) et l’Américaine Serena Aunon-Chancellor (@AstroSerena) doivent rejoindre demain sur orbite le Russe Oleg Artemiev et les Américains Drew Feustel et Ricky Arnold, installés à bord de l’ISS depuis le 23 mars dernier. Ensemble, ils formeront l’Expedition 56. L’amarrage du Soyouz MS 09 est prévu à 13 h 07 UTC.

Plus de 50 expériences européennes.

La mission Horizons de l’Agence spatiale européenne, dont le nom évoque les recherches conduites au-delà de notre planète, l’exploration de l’Univers et l’élargissement de nos connaissances, comportera plus de 50 expériences et démonstrations technologiques européennes.

Elles seront essentiellement menées par Alexander Gerst, qui a déjà séjourné à bord de la station entre mai et septembre 2014 (mission Blue Dot).

Un nouvel Européen commandant de bord.

En octobre prochain, lorsque le Soyouz MS 10 effectuera la relève du premier trio et que débutera l’Expedition 57, l’astronaute allemand en prendra le commandement. Ce sera la seconde fois qu’un représentant de l’ESA assume cette fonction, 9 ans après le Belge Frank De Winne : du 11 octobre au 1er décembre 2009, durant la seconde partie de la mission OasISS, il avait dirigé l’Expedition 21.

Pour en savoir lus sur la mission Horizons et Alexander Gerst, vous pouvez encore vous procurer le n°2597 d'Air & Cosmos, en kiosque du 1er au 7 juin 2018.