Hop ! Air France va sortir les ATR de sa flotte dans les deux ans

En marge d'une conférence de presse à l'aéroport de Lyon, le patron de Hop ! Air France, Alain Malka, a annoncé que la filiale court-courrier du groupe Air France-KLM sortirait les ATR turbopropulseurs de sa flotte d'ici le début de la saison d'été 2020. "Nous avons fait le choix des avions plus rapides, des jets", a déclaré à Lyon, Alain Malka.

Les ATR hérités d'Airlinair (une des trois compagnies qui a fusionné avec Regional et Brit Air, pour donner naissance à Hop ! Air France) sortiront selon le calendrier suivant : six ATR 42-500 et 2 ATR 72-500 sortiront à l'été 2019 et six ATR 72-600 sortiront un an plus tard.

Une décision logique dans la mesure où la compagnie veut faire des économies sur ses coûts d'exploitation avec une maintenance facilitée. A l'issue de la sortie des turbopropulseurs, Hop ! ne gardera que trois types d'appareils : les avions de 100 sièges (Embraer 190 et Bombardier CRJ1000), les avions de 70 sièges (Embraer 170 et Bombardier CRJ700) et les avions de 50 sièges (Embraer 145).

A l'exception d'Orly et de Lyon, chaque base de Hop ! Air France n'opérera qu'un seul type d'avion ce qui facilitera la maintenance et simplifiera l'exploitation.