Hop! Air France se développe à Rennes

Cet hiver, l'offre en sièges au départ et vers l'aéroport breton est en augmentation de 19% par rapport à la même période l'année dernière, avec notamment l'ouverture de Rennes-Strasbourg.

Rennes fait partie des aéroports en pointe dans le programme d'hiver de Hop! Air France. Sur l'ensemble de la saison, l'offre globale en sièges de la filiale régionale d'Air France-KLM augmente de 19% avec plus de 250 000 sièges.

Dans le détail, la compagnie propose 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle opérés en Embraer 190 et 170 (+16% de capacités), 3 vols quotidiens vers Lyon opérés en CRJ 700 et Embraer 190 (+9% de capacités), 2 vols quotidiens vers Marseille opérés en CRJ 700 ou Embraer 145, 3 vols quotidiens vers Toulouse opérés en CRJ 700 en Embraer 145 (+31% de sièges offerts), 3 vols hebdomadaires vers Nice (lundi, vendredi et dimanche) opérés en CRJ 700, 1 vol quotidien vers Amsterdam opéré en Embraer 145 et CRJ 700 et un second vol tout les samedis (+55% de sièges offerts).

Mais la grande nouveauté est aussi l'ouverture de la ligne Rennes-Strasbourg, exploitée quatre fois par semaine à partir du 1er décembre en Embraer 170, CRJ 700 ou CRJ 1000.