HOP! Air France lancera en 2018 un CDG-Toulon direct

A compter du 25 mars 2018, HOP! Air France lancera une nouvelle liaison bi-quotidienne entre Paris CDG et Toulon-Hyères (un vol à 7h10 et l'autre à 16h15). La ligne sera opérée en Embraer 170 d'une capacité de 70 sièges. Les billets sont d'ores et déjà accessibles au prix de 49 euros TTC l'aller simple. Les horaires de cette ligne sont prévus pour permettre aux passagers au départ de Toulon de bénéficier des correspondances moyen et long-courrier au départ du hub de Paris CDG.

Parallèlement, HOP! Air France va renforcer sa desserte de Toulon au départ d'Orly, en proposant cet hiver sur la ligne plus de 170 000 sièges, avec cinq vols quotidiens, soit une offre en hausse de 6%. La compagnie ajuste ses horaires afin qu'ils soient les mieux adaptés à la demande, avec des avions de plus grosse capacité (Airbus A320 et A321) sur les premiers vols du jeudi et du vendredi. De janvier à septembre 2017, le remplissage des vols sur la liaison Orly-Toulon a atteint 78%.