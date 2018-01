HOP! Air France lance deux lignes au départ de Toulon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

HOP! Air France opère 600 vols quotidiens vers 50 escales et dispose d'une flotte d'avions de 48 à 212 sièges. La compagnie a déjà opéré plus de 130 lignes à l'été 2017.

Pour l'été 2018, HOP! Air France lance deux nouvelles lignes saisonnières au départ de l'aéroport de Toulon-Hyères vers Lille et Strasbourg. Pour les deux liaisons, les vols débuteront le 23 juin et seront exploités jusqu'au 29 septembre 2018, avec un vol hebdomadaire opéré le samedi. Les vols seront opérés par des appareils de type Embraer 145 (50 sièges).

