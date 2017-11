HOP! Air France fête la première année de la Navette à Montpellier

Après une année d'exploitation de la Navette vers Montpellier, Hop! Air France se réjouit des résultats de l'offre cadencée au départ d'Orly.

De janvier à octobre 2017, l'ensemble du trafic de Hop! Air France à Montpellier est en hausse de 8,5%, soit une hausse de trafic supérieure à celle de l'offre à 7%. Le remplissage des vols est en amélioration de 1 point et atteint 77%.

La croissance de la Navette vers Paris-Orly suit la croissance de l'offre à +20%. L'offre de la Navette n'a pas concurrencé l'offre vers Paris CDG. Le trafic et le remplissage des vols se sont maintenus avec un fort taux de correspondance à plus de 55%, soit plus d'un client sur deux. Le nombre de clients en correspondance à Paris-Orly a augmenté de 23% en 2017, pour représenter 1 client sur 6 au départ de Montpellier. Les Antilles, l'Océan Indien ainsi que Brest et Nantes, sont les principales destinations de correpondance.

Cet hiver, Hop! Air France propose plus de 580 000 sièges à Montpellier, en hausse de 2%. 10 vols quotidiens vers Paris-Orly sont opérés en Airbus (319, 320 ou 321) ou en CRJ 1000 dans le cadre de la Navette. Quatre vols quotidiens sont opérés vers Paris CDG en Airbus A319, A320 ou A321. Trois vols quotidiens vers Nantes sont opérés en CRJ 1000 ou en Embraer 170 (offre en hausse de 22%). Et en nouveauté, deux vols hebdomadaires vers Alger en Airbus A319 et A320.