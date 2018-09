Hong Kong Airlines met en service ses Airbus équipés de l'IFE AVANT

Hong Kong Airlines et Thales avait annoncé leur partenariat en novembre 2016.

C'est au cours du mois de septembre que Hong Kong Airlines va mettre en service ses premiers Airbus A350 équipés du nouvel IFE "AVANT" de Thales. Au total, ce nouveau système de divertissement en vol va équiper les nouveaux Airbus qui vont arriver progressivement dans la flotte de Hong Kong Airlines (19 A350 et 9 A330).

Le système AVANT de Thales propose une toute nouvelle expérience personnalisée aux passagers avec un large choix de fonctionnalités et d'applications sur des écrans HD digitaux, et notamment le système Avii, dernière version de la télécommande Touch Passenger Media Unit de Thales, qui permet une navigation intuitive comparable à celle d'un smartphone Android et peut aussi servir de second écran.

Hong Kong Airlines opère actuellement une flotte de 38 appareils, dont la moyenne d'âge est d'environ 5 ans.