Hexagon vient d'investir 90 M€ dans de nouvelles installations de production d'une surface utile de 52 000 m2 à Hondao en Chine. Le futur site, dont la construction doit débuter en 2017 et s'achever en 2020, produira principalement des systèmes de métrologie et emploiera les technologies de production intelligentes développées par Hexagon.

