Heratec : pas si facile de recruter

Anciennement Dubouchet, Heratec, filiale du groupe Vachez, a décidé de se développer dans le secteur aéronautique. Avec des recrutements à la clef. Enfin, Bruno Mantout aimerait bien le faire.

« Oh que oui » ! La réponse de Bruno Mantout, directeur associé d’Heratec, située à Saint-Just-Saint-Rambert (44), fuse. Un cri qui sort du cœur. Sans hésitation aucune. Un cri bien affirmé. « C’est infernal… les difficultés que l’on peut rencontrer pour recruter actuellement, témoigne-t-il. On paie aujourd’hui des décennies de dévalorisation du travail manuel. Une lapalissade, mais une réalité qui est de nature à brider notre progression. Or on a des postes à pourvoir. »

Très petite entreprise (TPE), avec 22 salariés à la clé, Heratec voit croître ses effectifs de 10%, tous les ans. Et le mouvement va s’accentuer avec la stratégie de développement mise en place depuis quatre à cinq ans . « On espère quintupler le chiffre d’affaires dans les sept ans à venir. » . Croissance interne ? Externe ? Ou un mixte des deux… tout n’est pas encore arrêté. Ce qui est sur : Heratec jouera la carte régionale. Son ambition : gagner des parts de marché dans l’Hexagone, pas à l’international. Trop compliqué.