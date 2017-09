Helitech, Racer, MRO, Joon, Spoutnik, Drones in Toulouse, 66 pages cette semaine dans Air et Cosmos

Air&Cosmos cette semaine, une édition de 66 pages, 2 dossiers spéciaux : MRO et HELICO :

• Dossier : Salon HELITECH 2017. La sortie de tunnel ; Embellie pour les hélicoptères ; Racer, un 1er vol prévu en 2020 ; Interviews chez Safran Helicopter Engines et chez Airbus Helicopters.

• Dossier : Maintenance, Repair & Overhaul, le temps des alliances, Maintenance prédictive, ATR Produits & Services, MRO des composites, pôle maintenance d'Auvergne-Rhône-Alpes.

• Défense : Moyen-Orient, récit d'une victoire aérienne.

• Entreprises et marchés : PME-ETI : l'accélérateur de croissance du Gifas.

• Transport aérien : Joon prête à prendre son envol ; Lufthansa et easyJet en approche finale.

• Programmes et développement : l'Elixir passe aux essais en vol.

• Espace : 60 ans après Spounik

