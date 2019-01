HeliDax fera le MCO des Airbus Fennec de l'ALAT

Après s'être vu confier la fourniture et le MCO des 36 Airbus H120 pour la formation des pilotes militaires, HeliDax vient de remporter le contrat de maintenance des Airbus Fennec de l'ALAT.

La nouvelle Direction de la maintenance aéronautique (DMAé) vient d'attribuer à la société HeliDax le MCO des 18 hélicoptères Airbus AS355N ou Fennec de l'ALAT au Cannet des Maures. Un contrat d'une durée de dix ans dont le montant n'est pas précisé et qui vont se traduire par la création de 26 emplois, souligne HeliDax. Huit seront affectés au siège de la société à Dax, trois dans un régiment de l'ALAT dans le nord-est de la France et quinze au Cannet des Maures, au sein de l'Ecole de l'ALAT et de la base Ecole Général Lejay. HeliDax s'est déjà vue confier la fourniture, le MCO et la gestion des 36 Airbus Helicopters H120 destinés à la formation des pilotes des forces françaises et de l'armée belge.