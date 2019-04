Hélidax : DCI prend le contrôle

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La société Hélidax , qui assure la formation initiale de l'ensemble des pilotes d'hélicoptères des forces françaises depuis 2008, est désormais sous contrôle total de Défense Conseil International ( DCI ) dont l'Etat français est l'actionnaire de référence avec 49 % du capital. Pour anticiper les difficultés liées au Brexit, Babcock UK, qui était l'autre actionnaire d' Hélidax, voulait transférer ses actions à Babcock France. DCI a préféré exercer son droit de préemption statutaire et a acquis la totalité des actions Hélidax .

