Hélicoptères : lente reprise sur le marché pétrolier

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

« Après une période de baisse d'activité, comme il y a une stabilisation, les acteurs reprennent des projets, des remplacements, quelques nouveaux investissements. Mais je ne vois pas de signe de retour à la situation des années 2014 et avant marquée par de forts investissements », a ajouté Guillaume Faury. Selon les données de la Gama, les livraisons d'Airbus Helicopters sont reparties à la hausse au premier semestre 2017 (cf. A&C n° 2559) mais sans retrouver les volumes de l'année 2013.

Au mois d'août dernier, Airbus Helicopters a livré à CHC Helicopter son tout premier H175 . L'opérateur canadien est un des principaux acteurs du transport de personnels et de fret sur les plate-formes pétrolières. D'une masse maxi au décollage de 8 tonnes et capable de transporter 16 passagers, le H175 est entré en service commercial au mois de décembre 2014 sous les couleurs d'un autre poids lourd du marché « oil & gas », le belge NHV. Sur les 15 H175 livrés depuis, treize sont actifs sur les plate-formes pétrolières.

Le président d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, ne voit pas de retour à la situation des années 2014 et avant sur le marché du "oil & gas" pour la filière hélicoptères.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Responsable Architectures et Cyber-sécurité - H/F

Développeur et Expertise de Mesure sur Bancs Récepteurs/CAMPS - H/F

UN PILOTE (H/F) CPL(A) / ATPL(A) ET INSTRUCTEUR

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.