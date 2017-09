Hélicoptères : Bell et Sikorsky à la peine

Selon les données compilées par la GAMA, les livraisons d'hélicoptères sont reparties à la hausse au premier semestre 2017. Une première depuis 2013. Un inversion de tendance qui profite à Airbus Helicopters et Leonardo.

Pour la Gama (General Aviation Manufacturers Association), l'année 2017 pourrait bien être celle de la "stabilisation", voire même d'une amorce de reprise pour une filière hélicoptères durement secouée au cours des trois dernières années. Selon les données compilées par la Gama, le nombre d'hélicoptères livrés en a effet un bond de 17 % par rapport au premier semestre 2016. Une première inversion de tendance après trois années de glissade continue depuis 2013 à la fois pour les hélicoptères à turbine et ceux à pistons. Les premiers ont affiché 338 livraisons au premier semestre 2017 et les seconds 127, contre respectivement 282 et 116, un an plus tôt.

Au premier semestre 2013, 559 hélicoptères à turbine avaient été livrés et 176 hélicoptères à pistons également. Le rebond profite à Airbus Helicopters et Leonardo. Le premier affiche 175 livraisons au premier semestre 2017 contre 151 sur la même période de 2016. Airbus Helicopters reprend progressivement du poil de la bête. L'année 2015 avait été celle du "creux de la vague" avec seulement 139 livraisons. Pour autant, Airbus Helicopters est encore loin de l'année 2013, qui avait affiché pas moins de 216 livraisons sur les six premiers mois de cette année là et 451 sur les 12 mois.

Sans atteindre les mêmes volumes, Leonardo a réussi à tirer son épingle du jeu à travers les turbulences. Le niveau des livraisons du premier semestre 2017 est celui du premier semestre 2014 (83) après deux semestres en 2015 et 2016 à 65/67 unités. Dans ce contexte, il a été plus facile pour le constructeur italien de "lisser la production". Par contre, Bell Helicopter et Sikorsky sont toujours à la peine, malgré les commandes militaires, notamment pour le second. En 2013, les deux hélicoptéristes américains livraient encore respectivement 279 et 231 unités. Trois ans plus tard, Bell Helicopter ne livrait plus que 171 machines et Sikorsky, de son côté, autant, dont 169 Blackhawk et Seahawk.