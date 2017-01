1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'autorité aéroportuaire précise que l'Inde est la destination la plus populaire, suivie par l'Arabie Saoudite, le Royaum-Uni et le Pakistan.

Avec près de 6,6 millions de passagers, le trafic de l'aéroport international de Dubaï a augmenté de 9,4 % en novembre (contre 6,01 millions en novembre 2015). Sur les onze premiers mois de l'année, l'aéroport a accueilli plus de 75,9 millions de passagers, en croissance de 7%.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.