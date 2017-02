Hausse de 8,6% du bénéfice opérationnel de IAG en 2016

La holding regroupant Aer Lingus, British Airways, Iberia et Vueling a dégagé un résultat opérationnel de plus de 2,5 milliards d'euros et une hausse de 29% de son bénéfice net, à 1,9 milliard d'euros.

Malgré les premiers effets du Brexit, la holding IAG (International Airline Group) regroupant les compagnies aériennes Aer Lingus, British Airways, Iberia et Vueling a dégagé en 2016 un résultat opérationnel de 2,5 milliards d'euros, en hausse de 8,6% et un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros, en croissance de 29%

Le résultat opérationnel est inférieur à ce qu'IAG espérait en debut d'exercice, sous les effets négatifs du Brexit, notamment ceux liés à la forte baisse de la livre face à l'euro (-15%) sur l'ensemble de l'exercice. IAG a ainsi indiqué que la perte liée aux taux de change était de 460 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires 2016 du groupe aérien est en léger recul par rapport à 2016, à 22,5 milliards d'euros (-1,3%)