Hausse de 4,7% du trafic de Paris Aéroport en septembre

Depuis le début de l'année (janvier à septembre 2017), le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,7% avec 77,3 millions de passagers. Roissy a accueilli depuis janvier un peu plus de 52,8 milions de passagers (+5,4%) et Orly, 24,4 millions de passagers (+3,3%).

Le trafic international (hors Europe) tire l'ensemble avec une progression de 6,7%. Par faisceaux, le trafic international se présente de la façon suivante : DOM-TOM (+14,4%), Moyen-Orient (+10,8%), Amérique du Nord (+8,4%), Afrique (+6,4%), Asie-Pacifique (+2,8%). Seul l'axe Amérique Latine est en retrait (-4,6%). Viennent ensuite le trafic Europe (hors France) qui enregistre une hausse de 4,6% et le trafic France qui augmente légèrement à +0,1%.

Avec un total de 9 millions de passagers, le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 4,7% en septembre par rapport au même mois de 2016. Roissy a accueilli 6,2 millions de passagers (+6,7%) et Orly, 2,8 millions de passagers (+0,4%).

