Hausse de 3,8% du trafic de Paris Aéroport en 2018

Au total, les deux plateformes de Paris Aéroport ont connu 709 997 mouvements d'avions (+0,8%), dont 480 945 à Paris CDG (+1,1%) et 229 052 à Orly (stable).

Paris-CDG a accueilli 72,2 millions de passagers (+4%) et Orly a accueilli 33,1 millions de passagers (+3,4%). Le trafic international (hors Europe) est en progression de 6%, avec une croissance sur tous les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+8,7%), DOM-TOM (+8,6%), Moyen-Orient (+5,8%), Asie-Pacifique (+5,8%), Afrique (+4,2%) et Amérique Latine (+1,2%). Le trafic Europe est lui aussi en progression de 3,8%. Seul le trafic France est en décroissance (-1,7%). Le taux de correspondance s'établit à 21,7% (-1,4 point). Au total, 11,4 millions de passagers ont été en correspondance sur les plateformes parisiennes (-2,5%).

Le trafic des aéroports parisiens continue de bien se porter. Avec un total de 105,3 millions de passagers, Paris Aéroport (la marque ombrelle de Roissy CDG et de Orly ) a connu une hausse de 3,8% de son trafic par rapport à l'année précédente.

Les aéroports de Roissy CDG et Orly ont accueilli un total de 105,3 millions de passagers en 2018.

