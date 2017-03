Hausse de 3,2% du trafic de Brussels Airlines en 2016

C’est un petit miracle pour Brussels Airlines. Malgré les attentats et la fermeture de l’aéroport de Bruxelles qui en a suivi, la compagnie a enregistré une croissance du trafic passagers de 3,2% à 7,7 millions de passagers. Le fret a quant à lui augmenté de 6%. Sur un plan financier, et en dépit d’une perte de revenus de quelque 100 millions d’euros (partiellement compensées par les assurances) en raison des attentats, Brussels Airlines a enregistré un bénéfice de 15 millions d’euros. Sans les attentats, c’est une croissance remarquable qu’aurait connu la compagnie belge. Croissance qui ne devrait être que partie remise car Brussels Airlines a poursuivi tous ses développements – dont l’ouverture de 2 lignes long-courrier vers Toronto et Mumbai – dont elle devrait recueillir les fruits en 2017.