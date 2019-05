Hausse de 29% du CA de Volotea en 2018

Discrètement mais sûrement, la low cost espagnole Volotea poursuit sa croissance. La compagnie vient d'annoncer qu'elle avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 396,1 millions d'euros, en hausse de 29% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2017. A noter que, à eux seuls, les revenus annexes de Volotea (frais ancillaires) ont atteint un montant de 137,7 millions d'euros, soit une croissance de 31% par rapport à l'année précédente. Ils représentent 35% du chiffre d'affaires total. En atteignant 13,6 millions d'euros, le résultat d'exploitation de Volotea est en hausse de 63% par rapport à 2017.

Côté exploitation, Volotea a opéré un total de 53 400 vols en 2018 (+20%) avc un trafic total de 6,57 millions de passagers (+36%), avec un taux de remplissage record de 93,1%, soit 7,7% de plus que l'année précédente. La compagnie prévoit de transporter plus de 7,5 millions de passagers en 2019.

Depuis sa création en avril 2012, Volotea a transporté plus de 22 millions de passagers en Europe. En 2019, la low cost espagnole exploite 319 lignes reliant plus de 80 villes dans 13 pays dont la France. Elle dispose de 12 bases : Venise, Nantes, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Asturies, Vérone, Toulouse, Gênes, Bilbao, Marseille et Athènes. Ces trois dernières bases ont été inaugurées en 2018. Celle de Cagliari devrait l'être d'ici la fin de l'année. En 2019, Volotea opère une flotte de 36 avions, composée de Boeing 717 et d'Airbus A319. Ce dernier appareil va accompagner la croissance de Volotea en permettant à la compagnie d'augmenter sa capacité de transport de 25%, en passant sur une configuration de 156 sièges et en pouvant voler sur de plus longues distances.