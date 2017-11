Happy Thanksgiving !

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le 23 novembre, à bord de la Station spatiale internationale, les membres de l'Expedition 53 ont célébré la traditionnelle fête de l'Action de grâce américaine.

Le 23 novembre, comme chaque quatrième jeudi du mois de novembre depuis 17 ans, les occupants de la Station spatiale internationale ont fêté Thanksgiving sur orbite. Le repas (livré à l'aide du vaisseau-cargo Cygnus OA 8, amarré au module Unity le 14 novembre dernier) comprenait cette année l'incontournable dinde (lyophilisée), de la purée de pommes de terre, des haricots verts et des champignons, de la salade au pain de maïs, des ignames confites, mais également de la laitue rouge fraiche récemment récoltée à bord du potager Veggie (expérience Veg-03) et, en dessert, un cordonnier aux canneberges et aux pommes. L'équipage a pu ensuite profiter d'un exceptionnel week-end de repos de trois jours.

En 1973, les astronautes américains Gerald Carr, William Pogue et Edward Gibson, avaient célébré le premier Thanksgiving dans l'espace, à l'occasion de la dernière mission à bord du laboratoire Skylab.

Au premier plan, de gauche à droite : Paolo Nespoli (ESA) et Joe Acaba (NASA).

Au second plan : Mark Vande Hei (NASA), Sergueï Riazanski (Roscosmos), Alexandre Missourkine (Roscosmos) et Randy Bresnik (NASA, commandant).