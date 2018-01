Hainan Airlines relie Brussels Airport à la métropole chinoise de Shenzhen

Brussels Airport proposera une liaison directe avec l’aéroport international de Shenzhen Bao'an à partir du 20 mars. La compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines lance une troisième liaison directe depuis Brussels Airport avec la Chine, après Pékin et Shanghai Pudong. La liaison Brussel-Shenzhen sera au départ assurée deux fois par semaine par un Boeing 787 Dreamliner.

« Nous sommes ravis de pouvoir ajouter une troisième liaison directe vers la Chine à notre réseau grâce à notre collaboration avec Hainan Airlines. Shenzhen se trouve dans le Pearl River Delta, une région de quelque 62 millions d’habitants. L’extension du réseau vers une des régions connaissant la plus forte croissance au monde offre à l’économie et aux entreprises belges des opportunités commerciales et de nouveaux débouchés, directement accessibles. Shenzhen connaît elle-même une forte croissance économique », déclare Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Hainan Airlines est une valeur sûre de Brussels Airport depuis plus de 10 ans déjà. En 2006, la compagnie aérienne a commencé par une liaison directe vers Pékin et, en octobre de l’an dernier, Hainan Airlines a ajouté un vol direct vers Shanghai à son offre Brussels Airport.

Shenzhen est une des villes au monde qui affiche la croissance la plus rapide, avec actuellement 11,4 millions d’habitants. La région est parfois surnommée la « Silicon Valley de Chine » et possède également des activités portuaires, des unités de production et des institutions financières très étendues.

Alors que Air Belgium et VLM, ont également des lignes vers la Chine depuis la Belgique en gestation, la prochaine ouverture de ligne vers l’empire du milieu sera opérée à partir du printemps prochain par Cathay Pacific qui opèrera 4 vols par semaine entre Hong-Kong et Brussels Airport.