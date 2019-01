Gulfstream livre ses premiers G500 à l'international

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

Aviation légère et d'affaires

Aviation légère et d'affaires

Le Gulfstream Aerospace G500 a obtenu sa certification FAA le 20 juillet 2018 et est entré en service en septembre 2018.

Qatar Airways est devenu en 2014 la compagnie cliente de lancement du Gulfstream Aerospace G500 à l'international, au travers d'un accord avec l'avionneur pour l'achat de 30 appareils, combinant commandes fermes et optionnelles de Gulfstream G650ER, de G500 et de G600.

Actualité Aviation légère et d'affaires

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.