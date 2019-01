Gulfstream bat un record de ville à ville en utilisant du SAJF

Un Gulfstream G280 a battu un nouveau record de vitesse ville à ville, plus exactement entre Savannah-Van Nuys, en Californie. La distance, de 2 243 nautiques ou 4 154 kilomètres, a été parcourue en 4 heures et 49 minutes à la vitesse moyenne de Mach 0,85. Détail d'importance, le G280 a employé, pour alimenter ses turboréacteurs, du SAJF (sustainable alternative jet fuel, ou plus vulgairement biokérosène).

"Gulfstream utilise le SAJF depuis juin 2011, lorsqu'un Gulfstream G450 devint le premier avion d'affaires à traverser l'Atlantique avec ce type de carburant", commente Mark Burns, président de Gulfstream. "Depuis, nous avons franchi certaines étapes [...] notre flotte d'essais, de démonstration fonctionne notamment avec ce carburant. Nous avons parcouru environ 700 000 nautiques en utilisant le SAJF".

A la mi-2019, Gulfstream envisage de proposer le SAJF à la clientèle de l'aéroport de Long Beach. L'avionneur utilise un mélange à hauteur de 30/70 SAJF et Jet-A pour ses opérations quotidiennes à Savannah depuis 2016.

La FAA de son côté a autorisé l'utilisation du SAJF, dont la composition chimique est équivalente à celle du Jet-A, mais dont les émissions en matière de gaz à effet de serre sont réduites de plus de 50 % par gallon (soit 3,7 litres).