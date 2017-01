"Guadeloupe Pôle Caraïbes" repasse les 2 millions de passagers

L'aéroport a connu en 2016 une croissance de 7,8% de son trafic. Et passe pour la quatrième année consécutive, la barre des deux millions de passagers.

L'aéroport "Guadeloupe Pôle Caraïbes", situé aux Abymes, non loin de Pointe-à-Pitre, a enregistré en 2016 un record historique de 2,25 millions de passagers, avec une croissance de 7,8%. Le précédent record datait de l'an 2000, où la plateforme avait accueilli un peu plus de 2,1 millions de passagers.

C'est la quatrième année consécutive que le seuil des deux millions de passagers est dépassé. Cette performance place l'aéroport à la première place dans les DOM-TOM et à la dixième au niveau national.

L'année 2016 est aussi une année record pour la ligne de Paris-Pointe-à-Pitre, avec un total de 1,25 million soit plus de 53 000 passagers supplémentaires par rapport à 2015. Une croissance portée par la dynamique d'Air Caraïbes et d'Air France. L'aéroport a aussi bénéficié de l'apport du réseau Amérique du Nord qui avec 105 540 passagers a profité de l'effet "Norwegian" (43 363 passagers) et du renforcement de l'offre d'Air Canada.