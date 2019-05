Gripen E : Huit appareils en vol d'ici fin 2019

Saab a débuté la production en série du Gripen E. Les quatre prototypes seront prochainement rejoint par des avions de série équipés de capteurs qui participeront aussi au programme d'essais en vol de l'appareil.

Quatre Gripen E sont actuellement en phase finale d'assemblage dans l'usine de Saab à Linköping, en Suède. Il s'agit des premiers avions de série, dont un des modèles est destiné au Brésil. Ces appareils ont été équipés de certains instruments de mesure qui leur permettront de participer aux essais en vol du nouvel avion suédois.

Trois prototypes ou banc d'essais volent déjà. Le Gripen 39-7 était un banc d'essai utilisé pour démontrer certaines technologies devant être intégrée sur le Gripen E. Les appareils 39-8, 39-9 et 39-10 sont de véritables prototypes basés sur la nouvelle plateforme. Le 39-10 effectuera prochainement son vol inaugural. Ils embarquent chacun une partie des équipements développés pour le Gripen E tel que le système de guerre électronique, le capteur électro-optique et le radar AESA. Ils sont employés pour tester l'enveloppe de vol du Gripen E, des emports d'armement et de réservoirs pendulaires et les fonctions tactiques.

Aucun n'a encore été équipé du nouveau système d'écran grand format tactile produit par la société brésilienne AEL Sistemas et qui équipera les Gripen E suédois et E et F brésiliens (La Suède n'a pas commandé de Gripen biplaces). Pour l'heure ce système a été intégré en place arrière d'un Gripen D qui sera utilisé pour des essais en vol et des démonstrations. Le premier Gripen E équipé de ce système sera le premier avion de série.

Dans le cadre du contrat passé avec le Brésil, Saab va former en Suède 350 brésiliens. Le groupe suédois a déjà inauguré sur place un bureau d'étude participant au développement du Gripen E et F. Les 13 premiers Gripen E/F brésiliens seront totalement produit en Suède par Saab. Les huit appareils suivants seront aussi produits en Suède mais par des techniciens brésiliens puis les 15 derniers appareils seront assemblés au Brésil. Certains éléments des avions seront également produits au Brésil.