Google étend son projet de livraison par drones à la Finlande

Google a annoncé que les tests menés dans le cadre de son projet Wing allaient prochainement être étendus à la Finlande. Des essais de livraisons par drones seront conduits près d'Helsinki.

Le projet Wing, initié par X, une division du groupe Google, se concentre sur le développement des livraisons par drones. Lancé il y a près de six ans, le projet continue de croître. Après 18 mois d'essais en vol réalisés en Australie, Wing arrive désormais en Finlande, afin de poursuivre les essais et de valider la technologie dans un environnement climatique plus complexe.

