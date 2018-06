« Go » pour la transition vers Ariane 6

Réuni à Paris les 13 et 14 juin, le Conseil de l’Agence spatiale européenne a pris une décision très attendue à propos du futur lanceur lourd européen. Il s’agit désormais d’engranger des commandes.

Constatant la bonne avancée du développement du programme, mené depuis fin 2014 sous la maîtrise d’œuvre d’ArianeGroup, les Etats membres de l’Agence spatiale européenne ont (enfin) pris la décision cruciale de lancer la production du futur lanceur lourd Ariane 6, dont le premier vol est attendu pour mi-2020, et d’engager la transition avec l’actuelle Ariane 5, qui doit voir son retrait progressif et la montée en puissance d’Ariane 6, entre 2020 et 2022.

Cet « achèvement du développement d’Ariane 6 », pour reprendre les termes utilisés par l’ESA, constitue « une très bonne étape » pour Alain Charmeau, le président exécutif d’ArianeGroup. Il avait signifié à plusieurs reprises ces dernières semaines qu’une telle décision devait impérativement être prise avant l’été, afin que les délais soient respectés.

Commandes institutionnelles attendues.

Mais il reste maintenant à remplir le carnet de commande du lanceur, et l’industriel n’a pas manqué de rappeler que les différentes entités étatiques doivent désormais confirmer leurs engagements, alors que 7 missions institutionnelles ont d’ores et déjà été identifiées par Arianespace dans la période de transition (deux d’entre elles ont déjà été contractualisées en septembre 2017, pour le lancement de 4 satellites Galileo pour la Commission européenne, en 2020 et 2021).

Le 26 avril dernier, lors du Salon ILA de Berlin, l’ESA avait conclu un accord avec Arianespace, lui garantissant que toutes les missions européennes seraient désormais systématiquement confiées aux lanceurs de l’opérateur francilien.