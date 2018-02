Global 7000 : un cinquième appareil aux essais

Le cinquième et dernier Global 7000 d'essais a rejoint la flotte des quatre précédents avions destinés à assurer la certification de type du jet d'affaires biréacteur. Celle-ci interviendra au cours du second semestre de cette année.

Bombardier Avions d’affaires a annoncé le 30 janvier que le « Chef-d’œuvre », cinquième et dernier véhicule d’essais du programme d’essais en vol Global 7000, a exécuté un premier vol, ouvrant la voie à l’entrée en service du programme pendant la seconde moitié de l’année.



Le FTV5 validera les essais effectués jusqu’à maintenant, assurant une entrée en service sans heurts pour l’avion Global 7000. Le « Chef-d’œuvre » se joint aux quatre autres véhicules d’essais du programme d’essais en vol.

" C’est un grand moment pour le programme et l’équipe, alors que nous entrons dans la phase de certification et que nous approchons de l’entrée en service de l’avion à la seconde moitié de l’année", a commenté Michel Ouellette, vice-président principal, Programme des avions Global 7000 et Global 8000.



Le programme d’essais en vol du Global 7000 progresse comme prévu et a franchi plusieurs étapes importantes au cours des derniers mois, notamment le premier déploiement du Global 7000 à l’étranger. Les récents essais ont montré de façon concluante les capacités de l’avion dans des vents latéraux, sur des pistes en haute altitude et dans toutes les conditions météorologiques.



"En plus des essais en vol, nous poursuivons notre programme d’essais au sol et nous avons maintenant satisfait aux exigences d’essais de fatigue complets de la cellule requises par les autorités pour l’entrée en service", a indiqué François Caza, vice-président du Développement de produits et ingénieur en chef de l’Ingénierie de développement de produits de Bombardier.

Bombardier Avions d’affaires avait présenté publiquement « l’Architecte », son quatrième véhicule d’essais en vol du programme Global 7000 (FTV4), en octobre 2017 au salon annuel de la National Business Aviation Association (NBAA) à Las Vegas.