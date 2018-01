Get1Jet décolle en Pilatus PC-12 NG

Implantée sur l'aéroport du Castellet, la jeune compagnie aérienne d'affaires mise sur le Pilatus PC-12 NG pour répondre aux besoins en transport à la demande.

Désormais dotée d'un certificat de transport aérien, la jeune compagnie aérienne française Get1Jet peut maintenant débuter ses activités de transport de passagers et de fret à la demande au moyen de son mono-turbopropulseur Pilatus PC-12 NG. L'appareil est certifié pour des opérations commerciales par tout temps grâce à la nouvelle réglementation européenne CAT-SET-IMC. Implantée sur l'aéroport du Castellet, Get1Jet mise sur les caractéristiques et performances de son Pilatus PC-12 NG (un appareil dont est également dotée la compagnie aérienne rennaise Voldirect/ndlr) pour répondre à la demande de ses clients. Capable de se poser sur piste pavée ou en herbe et capable de franchir un peu plus de 3000 km, le Pilatus PC-12 NG pourra relier plus de 3000 aéroports et aérodromes en Europe. De l'aéroport du Castellet, l'avion peut couvrir le Royaume-Uni, le Maghreb et peut pousser au sud de la Norvège et de la Suède ainsi que sur l'Europe centrale. Autre souplesse offerte par la cabine du Pilatus PC-12 NG de Get1Jet : un aménagement standard pour huit passagers ou une configuration VIP pour six voyageurs.