Germania va joindre Montpellier aux Baléares

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Germania est une compagnie allemande low cost, auparavant compagnie charter, créée en 1986. Elle a son siège à Cologne. Elle opére 40 destinations et dispose d'une flotte de 25 avions : 10 Airbus A319, 5 Airbus A321 et 10 Boeing 737-700.

Dès le 23 mai prochain, la compagnie allemande Germania lancera une ligne Montpellier-Palma de Majorque à raison de deux vols par semaine, les mardis et vendredis. La ligne sera opérée en Boeing 737-700 de 148 sièges. Les tarifs démarrent à 49 euros TTC l'aller simple, avec un bagage à main et un bagage en soute de 20 kilos.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) électronique et informatique (H/F)

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.