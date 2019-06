General Atomics place ses pions en Belgique

Suite au contrat passé fin 2018 avec la Belgique pour l’acquisition de 4 drones MQ-9B Sky Guardian (226 millions d’euros), le constructeur General Atomics cherche des partenaires belges pour honorer la centaine de millions d’euros de retours économiques promis dans le cadre de ce contrat. General Atomics a ainsi signé un protocole de collaboration avec cinq entreprises belges (Sabca, Thales, Esterline, DronePort et Newtec) mais souhaite aller plus loin. Elle cherche ainsi des partenaires innovants pour le développement des versions belges et européennes de ce drone et a retenu à cette fin 19 sociétés belges qui ont pu participer à une audition permettant à General Atomics d’identifier les compétences et capacités d’innovations en vue d’éventuels partenariats. Une véritable aubaine pour ces sociétés belges qui pourraient ainsi bénéficier de contrats autant que d’une carte de visite remarquable.