GECAS commande 75 Boeing 737 MAX 8

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le loueur ne faisait pas partie des clients non identifiés des 737 MAX et qui ont commandé 651 exemplaires à ce jour. A fin novembre 2016, GECAS en était alors à 95 commandes de 737 MAX. De même, toujours à la même date, le carnet de commandes portait sur 3 346 Boeing 737 MAX. Boeing revendique désormais 3 419 ventes fermes au 4 janvier 2017.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.