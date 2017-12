Le dernier Mardi de l'espace du Cnes et de l'association Bar des Sciences de l'année se tient mardi 19 décembre au Café du Pont Neuf, à Paris. Au programme : « Galileo, c'est parti ! ».

Présentation de la soirée.

Les services initiaux de Galileo ont démarré le 15 décembre 2016, et le système sera totalement opérationnel en 2020. Galileo aura alors des applications dans une grande variété de domaines : transports maritimes, aériens et terrestres, agriculture, travaux publics, opérations de secours ou de sauvetage.

Intervenant.

David Comby, coordonnateur interministériel délégué pour les programmes GNSS européens (Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Rendez-vous mardi 19 décembre 2017 au Café du Pont Neuf à Paris, de 19h30 à 21h30.

Depuis 2011, tous les troisièmes mardis du mois entre octobre et juin , le Cnes, en partenariat avec l'association Bar des Sciences, organise les Mardis de l’espace. Ces soirées s’articulent autour d’un thème spatial présenté par des experts et des personnalités du domaine. Un journaliste fait le lien entre les intervenants et les questions du public, tandis qu’un pianiste ponctue les débats d’intermèdes musicaux.

Le Café du Pont Neuf se situe au 14, quai du Louvre dans le 1er arrondissement.

Soirée libre d’accès (une consommation obligatoire) et ouverte à tous.