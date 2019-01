Frénésie d’ouvertures pour Aigle Azur

A compter du 18 avril 2019, la compagnie française Aigle Azur lancera la première ligne directe entre Paris-Orly et Kiev (Ukraine). La ligne sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi) en Airbus A320 configuré en bi-classe (12 sièges en classe affaires et 168 en classe économie).

Cette nouvelle ligne précédera de quelques jours le lancement de la nouvelle ligne Marseille-Moscou (Domodedovo), à partir du 27 mars, à raison de deux vols par semaine. Cette liaison vient compléter la ligne Paris Orly-Moscou lancée le 1erdécembre 2017 avec deux fréquences hebdomadaires, qui est passée à quatre fréquences à la saison hiver 2018. Plus proche de la France, Aigle Azur a aussi ouvert en septembre 2018 une ligne vers Milan exploitée six fois par semaine et à déjà renforcée sa ligne Paris-Berlin, lancée le 1erdécembre 2017 avec quatre vols hebdomadaires, qui est passée à deux vols quotidiens depuis octobre 2018.

Ce paquet d’ouvertures et de renforcement de lignes européennes moyen-courrier s’ajoute à la grande nouveauté intervenue en 2018 pour Aigle Azur : le lancement des lignes long-courrier. La compagnie française a ainsi ouvert une ligne vers Sao Paulo (Brésil) le 5 juillet 2018 en Airbus A330-200 bi classe de 282 sièges et a lancé le 5 septembre suivant trois vols par semaine entre Paris-Orly et Pékin.