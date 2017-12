French blue ouvre ses réservations pour son vol Paris-Papeete

La low cost long courrier French blue, filiale d'Air Caraïbes, a ouvert le 7 décembre les réservations pour le vol Paris-Orly Sud/Papeete via San Francisco qui sera lancé au printemps 2018.

La route sera exploitée tous les vendredis et dimanches à partir du 11 mai 2018 au départ de Paris, ainsi qu'une troisième rotation le mercredi en haute saison (du 18 juin au 24 octobre 2018). A noter que French blue commercialisera dans un second temps les billets pour les vols Paris-San Francisco et Papeete-San Francisco, dès l'accord attendu des autorités américaines.

Les tarifs démarrent à 639 euros TTC l'aller simple en "Basic", avec le prix du billet au plus bas et un bagage à main de 12 kilos. Le tarif "Smart", démarre à 729 euros TTC l'aller simple, intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos et deux repas (un premier entre Paris et San Francisco et le second entre San Francisco et Papeete. Le tarif "Premium" à partir de 1 129 euros TTC l'aller simple, inclut le billet, la réservation du siège en classe Premium blue, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, deux repas et deux snacks.

La ligne est opérée en Airbus A350-900 bi classe avec 411 sièges à bord : 376 sièges de classe économique en configuration 3-4-3 et 35 sièges de classe premium en configuration 2-3-2.