French blue laisse la place à French bee

Suite à des contestations sur l'antériorité de sa marque de la part de la compagnie américaine Jet Blue, qui revendiquait un monopole sur le terme "blue", French blue a décidé de couper court. La compagnie sera dorénavant dénommée "French bee".

L'ensemble des points de contact client de la compagnie sera mis à jour dans les prochaines semaines (site internet, comptoirs d'aéroport, livrée d'avions, etc... ) La nouvelle marque sera visible sur le site internet à partir du 6 février, en même temps que l'ouverture des réservations vers San Francisco.

Les premières rotations au départ de Paris-Orly Sud vers San Francisco et Tahiti seront effectuées dès le 11 mai 2018. La ligne sera opérée en Airbus A350-900, à raison de deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison.

Après une phase de rodage réussie de 9 mois sur la ligne Paris-Punta Cana (République Dominicaine), la compagnie dirigée par Marc Rochet a lancé une nouvelle ligne entre Paris et la Réunion le 16 juin dernier. La compagnie a transporté au total plus de 131 000 passagers en 2017 entre la métropole et l'île de l'Océan Indien et conquis 15% de parts de marché.