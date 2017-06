French Blue inaugure sa ligne Paris-La Réunion

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Nouvelle ligne très attendue dans le réseau de French Blue. Le 16 juin, la filiale low cost long courrier du groupe Dubreuil, a opéré son tout premier vol entre Paris-Orly et Saint-Denis de la Réunion. L'A330-300 a décollé de Paris à 16h45 avec à son bord 352 passagers. Il a atterri à la Réunion le lendemain à 6h15.

La filiale low cost long courrier du groupe Dubreuil a effectué le 16 juin son premier vol entre Paris-Orly et la Réunion.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Ingénieur(e) Développement et Industrialisation Equipements Bord - H/F

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.