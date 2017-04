French Blue continue d'embaucher du PNC

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La compagnie aérienne française low cost long-courrier continue à recruter des navigants commerciaux ou PNC. La prochaine session de recrutement se déroulera le 13 avril, de 9h à 17h, à l'aéroport de Paris/Orly Sud et plus précisément au 4ème étage dans la salle "Cocktail".

