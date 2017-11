French Blue arrivera en Polynésie en mai 2018

La compagnie low cost long courrier French blue, filiale du groupe Dubreuil également propriétaire d'Air Caraïbes, ouvrira une nouvelle route Paris-Orly Sud/Papeete via San Francisco, à partir de mai 2018.

La nouvelle liaison sera opérée à raison de deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison. Elle sera exploitée en Airbus A350-900 XWB de 411 sièges : 376 en "Eco Blue" (10 sièges de front, espace entre les sièges de 81 cm et écran tactile de 25 cm) et 35 en "Premium Blue" (7 sièges de front, espace entre les sièges de 91 cm et écran tactile de 30 cm).

"Nous sommes très heureux d'enrichir l'offre de French blue grâce à l'approbation par le gouvernement de Polynésie française. French blue entend participer au développement du tourisme régional et au renforcement du trafic vers Tahiti en proposant une nouvelle offre de voyage de qualité et une politique tarifaire inédite sur la destination", se réjouit Marc Rochet, président de French blue.

Les tarifs, déclinés en trois gammes (Basic, Start et Premium) comme d'habitude seront communiqués prochainement sur le site de la compagnie.

French blue a réceptionné le 21 août 2017 un premier A350 XWB neuf. Un second viendra compléter en avril 2018 la flotte de la compagnie, composée uniquement d'A330 et d'A350.

Après un rodage de neuf mois sur la ligne Paris Orly-Punta Cana (République Dominicaine), la low cost long courrier a lancé une nouvelle route Paris-La Réunion le 16 juin 2017. En un peu plus de trois mois, elle a déjà transporté 65 000 passagers et gagner une part de marché de 15% sur l'île de l'Océan indien.

Vers la Polynésie, French blue va attaquer en frontal la compagnie Air Tahiti Nui qui opère 3 à 7 vols semaine entre Paris et Tahiti (mais via Los Angeles) avec une flotte de cinq A340-300. Elle a en commande cinq Boeing 787-9 dont le premier exemplaire devrait arrive en 2018.