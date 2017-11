France : Livraison du premier A400M équipé de pods de ravitaillement

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le treizième A400M français pourrait être livré très prochainement. Les délais d'acceptation des A400M neufs par la DGA et l'armée de l'Air ont été réduits, signe d'une amélioration de la qualité des appareils livrés. 15 A400M devraient avoir été livrés d'ici 2019.

Airbus travaille actuellement au développement de solutions qui pourraient permettre à l'A400M de ravitailler en vol des hélicoptères. Des essais en soufflerie ont été effectués avec des manches plus longues que celles initialement employées. Ce rallongement doit permettre à l'hélicoptère de rester en dehors de la zone de perturbation crée par la motorisation et l'aérodynamique de l'A400M. Ces essais ont semble-t-il été encourageants.

