France : Air Transat augmente ses capacités l'été prochain

La compagnie canadienne Air Transat va augmenter ses capacités vers Montréal au départ de la province française à l'été 2018. Avec la mise en ligne d'un nouvel Airbus A330, le transporteur passera de deux à trois vols hebdomadaires au départ de Nantes et au départ de Bordeaux et de trois à quatre vols hebdomadaires au départ de Toulouse. Le reste de la desserte au départ de la province est de cinq vols par semaine au départ de Marseille, quatre au départ de Lyon, deux au départ de Nice et un au départ de Bâle-Mulhouse. Et la compagnie prévoit jusqu'à deux vols quotidiens entre Paris CDG et Montréal.

Cette augmentation de fréquences donne par ailleurs plus de flexibilité aux passagers français, grâce notamment aux vols intérieurs mis en place depuis plus de deux ans au départ de Montréal vers Toronto, Québec et Vancouver. A noter par ailleurs que la compagnie relance un Paris-Québec exploité jusqu'à quatre fois par semaine en saisonnier, ce qui permet de faire d'avoir l'option d'atterrir et/ou de décoller dans deux villes différentes.