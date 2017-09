Forum emplois aéro en Centre-Val de Loire

Le 19 septembre se déroulera la 2ème édition du Forum emploi dédié aux métiers de l'aéronautique en région Centre-Val de Loire. Une rencontre organisée par le pôle Aérocentre, Pôle emploi et CFAI.

La deuxième édition du Forum emploi dédié aux métiers de l'aéronautique en région Centre-Val de Loire se déroulera le mardi 19 septembre au CFAI à la Chapelle-Saint-Mesmin. Le CFAI est co-organisateur avec le pôle Aérocentre et Pôle emploi. La filière aéronautique en région Centre-Val de Loire représente près de 19 000 salariés et compte plus de 300 entreprises. Un secteur dynamique à la recherche de différents profils, du CAP au bac + 5. Le pôle Aérocentre regroupe à lui seul, une peu plus de 100 de ces entreprises, en grande majorité oritentée vers la sous-traitance aéronautique. Plus de 60 postes seront proposés lors du Forum et pour en savoir il suffit d'aller sur www.pole-emploi-centre.fr. Parmi les entreprises présentes : Daher, Mecachrome, Spring, Mekamicron, SII, MBDA, Zodiac Hydraulics, Zodiac Seats France.. Mais aussi des sociétés d'intérim et de recrutement comme Randstad, Derichebourg, Adecco....Le Forum est aussi l'occasion d'aller à la découverte des différents métiers proposés par la filière aéronautique mais aussi des formations à suivre pour y prétendre.